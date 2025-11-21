País

​Tarrafal de Santiago: Troço PH – Cuba – Ribeira Prata encontra-se condicionado

PorDulcina Mendes,21 nov 2025 16:39

A Estradas de Cabo Verde informou esta sexta-feira, 21, que a circulação no troço PH – Cuba – Ribeira Prata (Tarrafal de Santiago) encontra-se condicionada, devido ao colapso das fundações do referido PH, causado pelas chuvas ocorridas no dia 14 deste mês.

A mesma fonte avisa que fica proibida a circulação de veículos pesados com peso superior a 3,5 toneladas, nesse troço até à conclusão das intervenções necessárias para garantir a segurança da via.

De referir que as chuvas que ocorreram nos dias 13 e 14 deste mês, em Santiago Norte, com maior intensidade nos concelhos de Tarrafal, São Miguel, Santa Cruz e Santa Catarina, provocaram perda de uma vida humana, destruição de várias construções e de infraestruturas rodoviárias e urbanas, destruição em terrenos com produção agrícola e perda de um elevado número de animais de pecuária.

