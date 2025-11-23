Ilha do Sal: Homem de 47 anos fica em prisão preventiva por suspeita de agressão sexual a menor

Um homem de 47 anos foi detido no passado dia 20 de Novembro, na cidade de Espargos, ilha do Sal, fortemente indiciado da prática de quatro crimes de agressão sexual na forma tentada, um crime de exibicionismo e um crime de importunação sexual, tendo como vítima uma menor de 11 anos. A informação foi divulgada pela Procuradoria-Geral da República.

A detenção ocorreu fora de flagrante delito.

No decurso da investigação, as autoridades realizaram uma busca à residência do suspeito, onde apreenderam vários objetos que poderão estar relacionados com os crimes em investigação, incluindo aparelhos telefónicos, um computador e dispositivos de armazenamento de dados.

O indivíduo foi constituído arguido e apresentado ao Ministério Público dentro do prazo legal. Posteriormente, foi conduzido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sessão na qual lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

O processo permanece em fase de investigação e encontra-se sujeito a segredo de justiça.