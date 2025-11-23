Ilha do Sal: Homem de 47 anos fica em prisão preventiva por suspeita de agressão sexual a menor

A detenção ocorreu fora de flagrante delito.
No decurso da investigação, as autoridades realizaram uma busca à residência do suspeito, onde apreenderam vários objetos que poderão estar relacionados com os crimes em investigação, incluindo aparelhos telefónicos, um computador e dispositivos de armazenamento de dados.
O indivíduo foi constituído arguido e apresentado ao Ministério Público dentro do prazo legal. Posteriormente, foi conduzido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sessão na qual lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.
O processo permanece em fase de investigação e encontra-se sujeito a segredo de justiça.