Chuvas "sem grandes registos de incidentes” – Protecção Civil

O presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) garantiu hoje que as chuvas do fim-de-semana, registadas com intensidade moderada em todos os municípios do país, não provocaram, até ao momento, qualquer incidente grave a registar.

Domingos Tavares reforçou que as chuvas que caíram em todas as ilhas foram "mansas e tranquilas”.

Informou que as equipas regionais do SNPCB por todos os municípios fizeram o trabalho de monitorização e asseguraram que a situação no terreno está sob controlo.

Há apenas, concretizou, o registo de um caso de pequeno dano na estrada que dá acesso à zona de Pilão Cão, no município da Calheta de São Miguel, mas que essa via já está transitável.

Nesse sentido, apelou aos condutores para redobrem a atenção e segurança nas estradas, bem como a redução da velocidade.

Chamou ainda a atenção dos condutores que transitam pela zona de Serra Malagueta, também nos municípios de São Lourenço dos Órgãos e de São Salvador do Mundo, para que tenham mais atenção e cuidado nessas estradas, sobretudo nos locais de montanha.

Nos locais onde ocorreram derrocadas de pedras e obstruções nas estradas durante as chuvas de 13 de Novembro em Santiago Norte, garantiu este responsável da Protecção Civil que já foram realizadas acções de limpeza e reposição normal da circulação em todos os municípios.

Quanto à população apelou a que esteja sempre consciente dos riscos existentes nesta época de chuva, e recomendou que deixem as linhas de passagem das águas desobstruídas e sigam também sempre as orientações do SNPCB.