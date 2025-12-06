País

Centro Multinacional da Zona G é peça central na vigilância dos Estados-membros da CEDEAO

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,6 dez 2025 14:52

A instituição tem intervindo, principalmente, na pesca Ilegal não declarada e não autorizada
Director-adjunto, Sandro Santos, afirmou-o esta sexta, durante a conferência sobre segurança marítima, realizada em parceria com a Universidade Técnica do Atlântico (UTA), para assinalar os seis anos da universidade e o 50.º aniversário da CEDEAO.

“A sua capacidade operacional, a partilha de informações e o apoio directo aos Estados-Costeiros têm contribuído significativamente para o reforço da vigilância, a melhoria da resposta às ameaças e o fortalecimento da cooperação da nossa sub-região”, sublinhou Santos.

A instituição, referiu, tem intervindo, principalmente, na pesca Ilegal não declarada e não autorizada (Pesca INN) uma das maiores ameaças ao futuro dos mares e à segurança alimentar da região.

“Combatê-la significa proteger a economia azul, preservar os recursos marinhos e garantir a sustentabilidade para as gerações futuras. É uma responsabilidade que não pode ser adiada”, explicou Sandro Santos.

Nos 50 anos da CEDEAO, o director-adjunto reafirmou o compromisso inabalável da organização com a paz, a segurança e o desenvolvimento dos Estados-membros.

