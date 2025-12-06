São Nicolau: Chuva intensa provoca danos nas zonas de Ribeira Prata e Fragata no município do Tarrafal

Aguaceiros fortes de sexta-feira deixaram vias intransitáveis, habitações em risco e destruição de propriedades agrícolas

Em declarações à Inforpress, o presidente da Associação Comunitária de Ribeira Prata, Rogério Silva, disse que as enxurradas abriram novamente um buraco na via que liga Ribeira Prata a Fragata, tornando o trânsito “praticamente impossível”.

Segundo o mesmo, a associação mobilizou moradores para limpar e criar acessos provisórios, mas o dirigente alerta que a solução exige intervenção técnica urgente, realçando que a estrada que dá acesso à localidade, principalmente no troço Cancela-Ribeira Prata, também sofreu danos.

O líder comunitário afirmou que a associação tem algumas pessoas a trabalhar para limpar alguns pontos da via, mas considera que a autarquia deve criar um fundo de apoio para emergências locais.

“Nem que seja um apoio mínimo, para situações como essa, porque a associação sozinha não aguenta”, reforçou.

Outra preocupação recai sobre uma residência situada na entrada de Ribeira Prata, em que a base do terreno cedeu, devido à forte enxurrada, deixando a família aflita, segundo o responsável.

Rogério Silva destacou ainda que os moradores mais idosos afirmaram que “há muitas décadas” não viam tanta chuva em Dezembro, afirmando que foram várias horas de chuva forte e enxurradas.

A moradora de Fragata Sílvia Brito, por seu lado, relatou à Inforpress que a estrada que dá acesso à localidade está intransitável, e que os alunos não conseguiram ir à escola, num período em que estão em provas.

Segundo a mesma, os vários caminhos vicinais na localidade, muito visitados por turistas, também sofreram danos e vão precisar de intervenção.