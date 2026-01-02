Estatuto Editorial

​O Expresso das Ilhas online é um jornal de informação, independente dos poderes político e económico, cuja linha editorial é orientada por critérios de rigor e seriedade, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política ou económica.

O Expresso das Ilhas online é responsável unicamente perante os leitores, com os quais mantém uma relação de permanente diálogo e abertura. Cria espaços apropriados para expressão de opiniões.



O Expresso das Ilhas online defende um jornalismo de qualidade, com profundo sentido deontológico, baseado no rigor e na isenção, e recusa o sensacionalismo, a perseguição pessoal, o boato e a calúnia.



O Expresso das Ilhas online defende que uma opinião pública informada e esclarecida é essencial a uma sociedade democrática e aberta, e entende contribuir para o aprofundamento da democracia no País através da prática de um jornalismo exigente, crítico, objectivo e plural.



O Expresso das Ilhas online oferece aos leitores uma informação variada, mantendo-se atento às preocupações e aos interesses do público.

O Expresso das Ilhas online entende contribuir para uma cultura que valorize a liberdade enquanto valor absoluto e incontornável, o pluralismo político e de ideias, a tolerância, a democracia, o Estado de Direito e o primado da lei.



O Expresso das Ilhas online denuncia a prática de actos que ponham em causa a liberdade, o pluralismo, a tolerância política e o Estado de Direito, e a boa governação do País.



O Expresso das Ilhas on-line participa e contribui para o debate das grandes questões nacionais, com plena autonomia, na perspectiva de construção de uma sociedade aberta e interveniente, obedecendo apenas ao propósito de bem informar e esclarecer a opinião pública e os cidadãos.



O Expresso das Ilhas online estabelece como únicos limites à sua intervenção, aqueles que são impostos pela lei, pela deontologia jornalística, pela ética profissional, bem como pelo espaço privado dos cidadãos.



O Expresso das Ilhas online fornece aos leitores, através das suas páginas internacionais, orientadas principalmente para assuntos relevantes da política e da economia internacional, elementos que permitirão um melhor conhecimento e compreensão do mundo, com vista à criação de uma sociedade cada vez mais aberta.