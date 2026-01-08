País

Câmara do Tarrafal atribui subsídios a famílias afectadas pelas chuvas de Novembro

PorAnilza Rocha,8 jan 2026 15:16

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, atribuiu, ontem, subsídios a cerca de uma centena de famílias directamente afectadas pelas chuvas ocorridas a 13 de Novembro, totalizando um montante global de cerca de 3 mil contos.

Em nota, a autarquia explicou que a iniciativa se destinou, essencialmente, a comerciantes, agricultores, criadores de gado e famílias que sofreram prejuízos em consequência das referidas chuvas, constituindo um gesto de solidariedade resultante de um esforço da tesouraria da Câmara Municipal, complementado por uma apreciável colaboração de alguns parceiros.

Durante a cerimónia de entrega dos subsídios, o Presidente da câmara, José dos Reis, destacou que, desde a primeira hora, a Autarquia tem actuado com prontidão na resposta às famílias afectadas, mediante acções concretas de apoio.

Enfatizou ainda que este gesto, embora simples, reflecte valores de humanismo, solidariedade, sensibilidade social e compromisso permanente da Câmara Municipal para com a população.

Informou, igualmente, que a Autarquia se encontra a desenvolver diligências com vista à mobilização de recursos para apoiar outras famílias de diferentes localidades do Concelho que também registaram prejuízos.

Autoria:Anilza Rocha,8 jan 2026 15:16

Editado porAndre Amaral  em  8 jan 2026 15:16

