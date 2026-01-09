País

Empossados comandantes da Guarda Costeira, Logística e Pessoal das Forças Armadas

PorAnilza Rocha,9 jan 2026 9:42

A Ministra da Defesa Nacional conferiu, posse aos novos Comandantes da Guarda Costeira, da Logística e ao Comandante do Pessoal das Forças Armadas de Cabo Verde, numa cerimónia realizada na tarde de ontem.

Foram empossados o Capitão-de-Navio Carina Batista no cargo de Comandante da Logística, Capitão-de-Navio Kahbi Batista, Comandante da Guarda Costeira, e Tenente Coronel Carlos Dias, Comandante do Pessoal, avançou nota do Ministério da Defesa Nacional.

Durante a sua intervenção a Ministra, Janine Lélis realçou que estes cargos “são de grande relevância e de uma grande valia para as Forças Armadas e para a Defesa Nacional” destacando a responsabilidade, dos empossados “de liderar, de inspirar, de unir e de transformar os desafios em conquistas”.

Destacou o momento como “de continuação do trabalho” pelo que augurou proactividade na missão que os empossados acabam de assumir.

Frisou, igualmente, que o planeamento é essencial para se alcançar os objectivos, tendo elencado todas as realizações feitas até agora e as propostas de reformas legislativas que já deram entrada no Parlamento e de demais que se encontram e fase de aprovação.

Autoria:Anilza Rocha,9 jan 2026 9:42

Editado porAndre Amaral  em  9 jan 2026 9:43

