INMG alerta para agravamento do estado do tempo a partir de hoje

Prevê-se um período crítico do estado do tempo, a partir de hoje, quinta-feira, até ao fim de semana, com ventos fortes, agravamento significativo do estado do mar e levantamento de poeiras, devido à intensificação do Anticiclone dos Açores.

O comunicado veio do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que reforçou para a necessidade de estar atento a essas condições, especialmente nas áreas e sectores mais vulneráveis.

A previsão é que os fortes ventos, por vezes com rajada, poderão atingir 60 km/h.

Na sequência, prevê-se um agravamento significativo do estado do mar, com ondas de Nordeste que poderão atingir 2,5 a 5,0 metros, afectando zonas costeiras Norte e sectores inter-ilhas.

O INMG alertou que o levantamento e transporte de poeiras poderão provocar a redução temporária da visibilidade, apresentando-se moderada.

Desde a semana passada, o arquipélago está a sentir os efeitos do Anticiclone dos Açores, com fortes ventos, poeiras e agravamento do estado do mar. A situação levou as autoridades marítimas a interditar a saída de embarcações nas ilhas do Barlavento.

Foto: Depositphotos