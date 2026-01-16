​Tarrafal de Santiago acolhe projecto Oceânica X – Hotel Charme Stephanie

A Oceânica Imobiliária apresentou na passada quarta-feira, 14, no município de Tarrafal de Santiago, o projecto Oceânica X – Hotel Charme Stephanie, a ser implantado na antiga casa de cinema da cidade de Tarrafal.

O evento contou com a presença do Ministro das Infraestruturas, do Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, de membros do Governo e de diversas entidades locais e nacionais.

Segundo o representante da Oceânica Imobiliária, Chady Hojeige, o projecto surge como uma iniciativa inovadora para o desenvolvimento turístico do município do Tarrafal, introduzindo uma nova dinâmica económica e reforçando a atratividade do concelho junto de investidores nacionais e internacionais.

O empreendimento integrará cerca de 200 unidades, entre quartos hoteleiros e apartamentos T0, T1 e T2, todos explorados sob um conceito turístico integrado, concebido não só para reforçar a capacidade de alojamento, mas também para criar uma oportunidade estratégica de captação de investidores nacionais e internacionais.

O complexo contará ainda com espaços comerciais, restauração, centro de conferências, sala de projeção de cinema e discoteca, contribuindo para a diversificação da oferta turística local e para a valorização económica da região.

"Com um prazo estimado de execução de três anos, o projecto já despertou o interesse de três marcas internacionais para a futura gestão hoteleira", realça.

Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal destacou o impacto positivo do empreendimento para a retoma do turismo na região, classificando-o como um investimento estruturante para o futuro do concelho, sublinhando que “investir no Tarrafal é investir em Cabo Verde”.

Em representação do Governo, o Ministro das Infraestruturas manifestou orgulho pela iniciativa e demonstrou abertura para apoiar o empreendimento, reforçando o envolvimento do Governo no desenvolvimento do projecto.