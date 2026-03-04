ONU Turismo escolhe Cabo Verde como país piloto do projecto “Food for Good”

Cabo Verde será o país piloto para a implementação do projecto “Food for Good”, uma iniciativa da ONU Turismo. O projecto visa transformar a forma como os alimentos são produzidos, servidos e reutilizados no sector do turismo, promovendo sustentabilidade, eficiência e impacto positivo nas comunidades locais, conforme avançou o Ministério do Turismo.

A iniciativa foi abordada durante o encontro realizado esta terça-feira entre o Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, e a Secretária-Geral da ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, à margem do primeiro dia da ITB (Bolsa Internacional de Turismo) Berlim 2026.

Na reunião, foram igualmente discutidas áreas estratégicas de cooperação, com particular enfoque no reforço da assistência técnica especializada em diversos domínios, nomeadamente na formação e qualificação dos recursos humanos do sector turístico.

A agenda integrou também um encontro de trabalho com o CEO do TUI Group, Sebastian Ebel, centrado na consolidação do mercado, no aumento dos fluxos turísticos e na identificação de novas oportunidades de investimento no arquipélago.

O Ministério do Turismo e Transportes, através do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), representa o país na 60.ª edição da ITB 2026, que decorre de 3 a 5 de Março, na capital alemã, Berlim, com a participação de vários operadores turísticos nacionais.

Considerada uma das principais feiras internacionais do sector, a ITB decorre sob o lema “Liderar o Turismo para o Equilíbrio”, com foco na inovação, sustentabilidade e tecnologia.