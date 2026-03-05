​Ciclo de conferências, em São Vicente, defende “nova abordagem” às zonas autoconstruídas

Repensar as políticas públicas de urbanização em Cabo Verde, a partir da experiência do projecto Outros Bairros, desenvolvido em Alto de Bomba, entre 2019 e 2022, é o objectivo do ciclo de conferências que arranca no dia 8 de Março, em São Vicente. A iniciativa é do International Seminar on Outros Bairros (ISOB)

O encontro pretende abrir uma discussão alargada sobre a forma como o Estado pode integrar as práticas e os modos de vida das comunidades nos processos de planeamento urbano, sobretudo nas zonas autoconstruídas.

O arquitecto Nuno Flores, do ISOB, explica que a ideia é contrariar uma lógica exclusivamente técnica de intervenção.

“A própria natureza e forma de fazer as políticas públicas, se não souber trazer as próprias práticas que acontecem nos lugares para dentro de si própria, vai continuar a ficar presa pela norma e a não permitir toda a dinâmica deste processo. Da mesma forma que olhamos para a região da Morada, que é mais ou menos estável há muito tempo, as zonas autoconstruídas não são. É, portanto, necessário que essas políticas públicas consigam absorver essas práticas, para podermos construir políticas públicas que respondam àquilo que são os problemas das pessoas, decorrentes dessas mesmas práticas. As coisas não acontecem por acaso, mas porque é aquele modo de vida que gera aquele modo de organização”, refere.

A sessão de abertura terá lugar no próprio bairro de Alto de Bomba, recuperando o espírito das reuniões comunitárias realizadas durante o processo.

A partir do dia 9, o auditório da FAED acolherá as conferências e mesas-redondas com investigadores, arquitectos e decisores políticos, tendo como pano de fundo temas como governança, urbanismo, arquitectura, políticas públicas e património, a partir da experiência vivida na iniciativa Outros Bairros.

Para os promotores, não se trata de criar um modelo replicável, mas de aprofundar o debate sobre o papel das políticas públicas.

“Portanto, a ideia de alargar o mais possível a discussão é exactamente procurar a profundidade que ela pode ter e não ficarmos estritamente a falar do muro que fizemos, ou da rua que fizemos, ou do projecto que desenvolvemos durante aquele período, ou parte dele. É precisamente para perceber que, da mesma maneira que na Morada uma política pública pode envolver tudo cultura, educação, infra-estruturas e construção , uma política pública para um lugar destes também tem de compreender a amplitude dos temas da sociedade, exactamente para que haja uma resposta às diferentes questões sociais existentes naquele lugar”, assegura.

Entre os convidados estão o investigador e sociológo cabo-verdiano Redy Lima e a investigadora brasileira Carina Guedes. O programa inclui ainda o lançamento de um site com o arquivo do projecto e de um livro que reúne contributos académicos e testemunhos da comunidade.

“Mais do que sermos nós, técnicos, a dizer o que pensamos, é sabermos escutar o que a sociedade pensa daquele processo”, concluiu.