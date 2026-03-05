​Cidade da Praia acolhe Feira de Empreendedorismo no âmbito do Dia Internacional da Mulher

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) realiza, nos dias 6 e 7, na Cidade da Praia, uma Feira de Empreendedorismo com exposição e comercialização de produtos feitos por mulheres e jovens empreendedores. A feira acontece no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de Março.

Numa nota enviada o ICIEG explica que a iniciativa evento tem como objectivo promover o empreendedorismo, especialmente entre jovens e mulheres, criando oportunidades de contacto, troca de experiências, visibilidade e incentivo ao desenvolvimento de negócios e projectos sustentáveis.

A iniciativa integra o programa comemorativo do 8 de Março. Durante a feira estarão disponíveis produtos agrícolas, artigos de costura feitos à mão, plantas, transformados locais e outros produtos diversos, promovendo o talento, a criatividade e o potencial produtivo nacional.

Segundo o ICIEG, os participantes da feira são, maioritariamente, beneficiários (mulheres e jovens de baixa renda) do Programa de Promoção das Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER), muitos dos quais actuam no sector agrícola e enfrentam desafios como baixos rendimentos e constrangimentos inerentes ao meio rural.

O ICIEG sublinha que, ao assinalar o Dia Internacional da Mulher com esta iniciativa estratégica, está a reafirmar o seu compromisso com a promoção da igualdade de género, a valorização do trabalho não remunerado, maioritariamente realizado por mulheres, e o reforço de políticas públicas baseadas em evidências, capazes de promover a justiça social e o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde.

A feira vai decorrer das 08h30 às 17h30, na Praça Center, no Palmarejo.