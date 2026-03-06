Governo anuncia criação da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Comunitária

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, presidiu hoje ao lançamento do projecto da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Comunitária, uma iniciativa que visa estruturar e integrar as organizações que já prestam serviços de saúde nas comunidades.

Sobre o lançamento do Projecto da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Comunitária, o chefe do governo destacou que no país existem várias organizações não-governamentais e associações que desenvolvem trabalho na área da saúde comunitária, muitas vezes de forma voluntária e com grande dedicação, mas enfrentando limitações.

Segundo explicou, o objectivo da iniciativa é organizar melhor esse trabalho, criando uma rede nacional que permita integrar estas organizações num sistema estruturado, com coordenação, financiamento e prestação de serviços padronizada.

De acordo com o primeiro-ministro, o Governo está a trabalhar numa proposta de decreto-lei que deverá enquadrar a criação desta rede, estabelecendo normas claras de funcionamento, mecanismos de avaliação e prestação de contas, bem como acesso transparente ao financiamento através de contratos-programa.

Ulisses Correia e Silva sublinhou ainda que o sector da saúde exige padrões de qualidade e maior articulação entre os diferentes intervenientes, defendendo que o trabalho desenvolvido pelas organizações da sociedade civil nas comunidades deve ser reforçado e enquadrado num sistema mais organizado.

“A saúde não se constrói apenas nos hospitais. Constrói-se nas comunidades, nas famílias e nas organizações da sociedade civil”, afirmou o governante, acrescentando que a intenção é tornar o sistema de saúde mais próximo das pessoas e com melhores resultados.