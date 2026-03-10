​Parque solar de Preguiça duplica capacidade de produção de energia renovável em São Nicolau

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou o Parque Solar Fotovoltaico de Preguiça, na ilha de São Nicolau, um investimento que permitirá duplicar a capacidade de produção de electricidade a partir de fontes renováveis e reforçar a transição energética em Cabo Verde.

Segundo o chefe do Governo, a nova infraestrutura integra a estratégia do executivo para aumentar a produção de energia com base em recursos naturais abundantes no país, como o sol e o vento, reduzindo assim a dependência da importação de combustíveis fósseis, nomeadamente gasóleo, fuel e gasolina.

Com a entrada em funcionamento do Parque Solar Fotovoltaico de Preguiça, a ilha de São Nicolau passa a contar com uma capacidade significativamente reforçada de produção de electricidade a partir de fontes renováveis.

De acordo com o Primeiro-Ministro, com a futura instalação de baterias para armazenamento de energia e a expansão do parque, a taxa de penetração das energias renováveis na ilha poderá atingir 40% ou mais.

Somando os sistemas de microprodução e autoprodução já existentes, a percentagem de energia renovável utilizada em São Nicolau poderá aproximar-se dos 45%, superando a média nacional, actualmente estimada em cerca de 35%.

O governante destacou que o investimento contribuirá também para reduzir a vulnerabilidade do país face às flutuações dos preços internacionais da energia, com possíveis impactos nas tarifas pagas pelas famílias e pelas empresas.

Paralelamente, o Governo está a implementar um programa de substituição da iluminação pública por lâmpadas LED, consideradas mais eficientes e com menor consumo de energia. No total, os investimentos previstos no sector energético na ilha de São Nicolau ultrapassam os 345 mil contos.