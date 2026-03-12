​Governo instala delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente em São Lourenço dos Órgãos

O Governo instalou uma delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente no município de São Lourenço dos Órgãos, reforçando a presença institucional junto dos agricultores e criadores locais e aproximando os serviços públicos do sector agrícola.

A inauguração da estrutura, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 11 de Março foi assinalada com a cerimónia de tomada de posse do delegado do ministério no município, iniciativa que, segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente, simboliza mais um passo no processo de descentralização dos serviços públicos e de reforço da proximidade entre o governo e os produtores rurais.

Durante a cerimónia, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, destacou que a instalação da delegação responde a uma antiga reivindicação dos agricultores e da população do município.

Segundo o governante, a nova estrutura permitirá melhorar o acompanhamento técnico e institucional aos produtores locais, contribuindo para o fortalecimento da actividade agrícola e para o desenvolvimento do sector no concelho.

O delegado empossado, Carlos Tavares, afirmou, por sua vez, que assume a função com sentido de missão e compromisso público, assegurando que a delegação trabalhará em estreita colaboração com os agricultores para dinamizar a agricultura local e apoiar o desenvolvimento rural.

O responsável garantiu ainda que a estrutura estará aberta aos agricultores, associações e parceiros locais, promovendo o diálogo e a procura conjunta de soluções para os desafios do sector.

Com a instalação da delegação, o município passa a dispor de um espaço dedicado ao apoio técnico e institucional aos agricultores e criadores, permitindo reforçar o acompanhamento das actividades agrícolas e pecuárias, bem como a gestão sustentável dos recursos naturais.

A presença do ministério no concelho deverá também potenciar sinergias com o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, que já actua no município, abrindo novas oportunidades de cooperação, transferência de conhecimento e desenvolvimento de soluções inovadoras adaptadas à realidade local.