Grupo Praia vê instrumentos endossados e mandato renovado na Comissão Estatística da ONU

O Grupo Praia em Estatísticas de Governança alcançou resultados relevantes durante a 57ª Sessão da Comissão Estatística das Nações Unidas, realizada este mês, em Nova Iorque, nas Nações Unidas. Durante a sessão dedicada às estatísticas de governança, foram endossados quatro instrumentos metodológicos desenvolvidos pelo grupo ao longo do seu segundo mandato.

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre os instrumentos estão dois questionários e dois guias de uso de dados administrativos voltados para a produção de estatísticas nas dimensões Participação Política e Não Discriminação e Igualdade. Os instrumentos receberam avaliações positivas por parte de entidades e institutos nacionais de estatística presentes na reunião, que destacaram a relevância das ferramentas para o desenvolvimento e a harmonização das estatísticas de governança a nível internacional.

Na mesma sessão, a comissão decidiu renovar o mandato do Grupo Praia por mais cinco anos, permitindo dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento metodológico nesta área e reforçando o reconhecimento internacional do papel do grupo na promoção de estatísticas de governança.

Concluído o balanço do segundo mandato, referente ao período 2020–2025, o grupo prepara agora o início do terceiro mandato, que terá como primeira etapa a realização de consultas com parceiros internacionais para definir as próximas dimensões de governança a serem trabalhadas.

Entre os temas em consideração estão a ausência de corrupção, acesso e qualidade da justiça, abertura e transparência, capacidade de resposta das instituições, segurança e protecção e confiança nas instituições.

Ao assinalar dez anos de actividade, o Grupo Praia aproveitou também a ocasião para agradecer o apoio dos parceiros ao longo da última década. Uma referência especial foi dirigida ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ao Fundo das Nações Unidas para a População e ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, através do escritório conjunto destas agências em Cabo Verde, pelo apoio contínuo às actividades do grupo.

O Grupo Praia reafirma o compromisso de continuar a trabalhar em estreita colaboração com parceiros internacionais no desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias que contribuam para o reforço da produção de estatísticas de governança a nível global.