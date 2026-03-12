Grupo Praia vê instrumentos endossados e mandato renovado na Comissão Estatística da ONU

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre os instrumentos estão dois questionários e dois guias de uso de dados administrativos voltados para a produção de estatísticas nas dimensões Participação Política e Não Discriminação e Igualdade. Os instrumentos receberam avaliações positivas por parte de entidades e institutos nacionais de estatística presentes na reunião, que destacaram a relevância das ferramentas para o desenvolvimento e a harmonização das estatísticas de governança a nível internacional.
Na mesma sessão, a comissão decidiu renovar o mandato do Grupo Praia por mais cinco anos, permitindo dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento metodológico nesta área e reforçando o reconhecimento internacional do papel do grupo na promoção de estatísticas de governança.
Concluído o balanço do segundo mandato, referente ao período 2020–2025, o grupo prepara agora o início do terceiro mandato, que terá como primeira etapa a realização de consultas com parceiros internacionais para definir as próximas dimensões de governança a serem trabalhadas.
Entre os temas em consideração estão a ausência de corrupção, acesso e qualidade da justiça, abertura e transparência, capacidade de resposta das instituições, segurança e protecção e confiança nas instituições.
Ao assinalar dez anos de actividade, o Grupo Praia aproveitou também a ocasião para agradecer o apoio dos parceiros ao longo da última década. Uma referência especial foi dirigida ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ao Fundo das Nações Unidas para a População e ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, através do escritório conjunto destas agências em Cabo Verde, pelo apoio contínuo às actividades do grupo.
O Grupo Praia reafirma o compromisso de continuar a trabalhar em estreita colaboração com parceiros internacionais no desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias que contribuam para o reforço da produção de estatísticas de governança a nível global.