​Praia e Burela preparam acordo de geminação com foco nas pescas, cultura e ambiente

A Câmara Municipal da Praia e o município de Burela, na Espanha, manifestaram interesse em estabelecer um acordo de geminação entre as duas cidades, com cooperação nas áreas das pescas, cultura e ambiente.

A intenção foi discutida, segundo um comunicado da Câmara Municipal da Praia, durante uma visita de cortesia da presidente da Câmara de Burela, Carmela López, que se reuniu esta quarta-feira, 11 de Março, com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.

Segundo Francisco Carvalho, a reunião serviu para expressar a vontade das duas autarquias de estabelecer uma parceria institucional através de um acordo de geminação.

De acordo com o autarca da da Cidade da Praia, durante o encontro a presidente de Burela destacou o peso da comunidade cabo-verdiana naquele município espanhol, considerada uma das mais antigas de Espanha. Detalhadamente explicou, essa comunidade representa cerca de 10% da população local, tendo raízes históricas ligadas sobretudo ao sector das pescas.

“A presidente de Burela manifestou o desejo de ver as duas autarquias irmanadas, apontando áreas fundamentais de cooperação. A prioridade inicial é a das pescas, sector onde os primeiros emigrantes cabo-verdianos se fixaram como pescadores, enquanto as mulheres foram trabalhar na ‘casa das patroas’. Hoje, já na terceira geração, o objectivo é criar programas de desenvolvimento e formação para jovens cabo-verdianos”, afirmou Francisco Carvalho.

O presidente da Câmara da Praia sublinhou que uma das metas da futura parceria é permitir que jovens do município possam beneficiar de formação técnica em Burela e regressar posteriormente a Cabo Verde para desenvolver iniciativas ligadas ao sector das pescas.

Segundo explicou, a aposta neste domínio poderá contribuir para reforçar a qualificação profissional e promover oportunidades de empreendedorismo num sector considerado estratégico para a economia nacional.

Além das pescas, os dois municípios identificaram também a cultura e o ambiente como áreas prioritárias de cooperação no âmbito do futuro acordo de geminação.

A intenção, segundo a autarquia da Praia, é desenvolver projectos conjuntos que promovam o intercâmbio cultural entre as duas cidades e contribuam para enfrentar desafios ambientais, incluindo os impactos das alterações climáticas.

Francisco Carvalho reafirmou o empenho da Câmara Municipal da Praia em avançar com esta parceria, indicando que as duas autarquias deverão agora trabalhar nos aspectos técnicos e jurídicos necessários para a formalização do protocolo de geminação.