Governo avança com remoção do navio ITZIAR II da Baía do Porto Grande, no Mindelo

Contrato para a realização da operação já foi assinado, entre o IMP e a empresa que vai realizar o trabalho, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Mar. É uma intervenção importante para reforçar a segurança marítima e a proteção ambiental da baía

O Governo de Cabo Verde, informa o próprio executivo, através do Ministério do Mar, vai avançar com a remoção do navio ITZIAR II, que se encontra afundado desde 2015 na Baía do Porto Grande, na ilha de São Vicente.

O Ministro do Mar, Jorge Santos, sublinhou que a presença de navios afundados no interior da baía constitui um factor que reduz a capacidade de navegabilidade e representa riscos para a segurança das operações portuárias.

O Governo decidiu, em articulação com o Instituto Marítimo e Portuário e com a ENAPOR, avançar com um projeto de remoção das embarcações submersas que representam perigo ou limitam o normal funcionamento do porto.

De acordo com o Ministro, o processo terá início com a retirada do navio ITZIAR II, uma embarcação de pesca industrial com cerca de 55 metros de comprimento, que se encontra afundada na baía desde 2015. A operação integra um projeto mais amplo de limpeza e recuperação das condições de navegabilidade da Baía do Porto Grande.

O contrato para a execução dos trabalhos foi assinado com a empresa Desindava, que irá realizar a operação em parceria com empresas estrangeiras especializadas. O projeto é financiado pelo Ministério do Mar, com a participação da ENAPOR, num investimento global estimado em cerca de 33 mil contos.

Após a conclusão da remoção do ITZIAR II, prevista para um período de cerca de três meses, o Governo pretende avançar com a retirada de outras embarcações afundadas, incluindo o navio Leopard, localizado na zona da Galé.