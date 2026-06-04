Dados da PJ apontam para aumento dos crimes de agressão, abuso e exploração sexual infantil

A análise dos dados estatísticos mais recentes da Polícia Judiciária aponta para um aumento dos crimes de agressão, abuso e exploração sexual, bem como das investigações relacionadas. Conforme avançou hoje a PJ, em alguns departamentos da instituição, incluindo a sede na Praia, este primeiro trimestre de 2026 já apresenta um número superior quando comparado com o ano transacto.

Em nota, a Polícia Judiciária fez esta declaração no âmbito do Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de Menores e do Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão, assinalados hoje, 4 de Junho. Datas que, para a PJ, reforçam a necessidade de uma atenção constante na protecção de crianças e adolescentes contra todas as formas de violência, abuso e exploração.

“A leitura destes indicadores deve ser encarada com reflexão, mas também como um sinal claro da necessidade de manter uma resposta institucional segura e estruturada, capaz de prevenir novas situações de vitimação e assegurar a responsabilização dos seus autores”, sustentou a autoridade.

A PJ reforçou que a complexidade e sensibilidade destes crimes exigem uma actuação conjunta entre as autoridades, as famílias, as escolas, as organizações da sociedade civil e toda a comunidade.

Exigem também “uma actuação pautada pelo rigor, profissionalismo e discrição”, razão pela qual, admite a PJ, adopta procedimentos rigorosos nos comunicados institucionais, a fim de salvaguardar a identidade, a privacidade e a dignidade das vítimas, evitando qualquer exposição que possa contribuir para a sua revitimização ou permitir a sua identificação directa ou indirecta.

É neste domínio que a Polícia Judiciária tem investido na capacitação contínua dos seus profissionais, reforçando competências técnicas e investigativas que permitam responder de forma rápida aos desafios colocados por este fenómeno criminal.

Neste dia de reflexão e consciencialização, a Polícia Judiciária apela ao envolvimento de todos os cidadãos na protecção das crianças e adolescentes, incentivando a denúncia de situações suspeitas e a adopção de comportamentos que promovam ambientes seguros, saudáveis e protectores para os mais jovens.