Quatro indivíduos detidos pela PJ por furtos em casas comerciais em São Vicente

Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), nos dias 1 e 2 de Junho, no âmbito de mandados emitidos pelo Ministério Público.
Os quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos e naturais da ilha de São Vicente, são fortemente indiciados da prática, em grupo, de furtos em estabelecimentos comerciais em várias zonas da ilha.
A PJ informou ainda que a operação foi executada pela Brigada de Combate ao Banditismo (BCB), tendo os suspeitos sido localizados nas zonas de Chã de Alecrim e Ribeirinha.
Segundo a investigação, os indivíduos terão actuado de forma organizada e reiterada, sendo apontados vários furtos em localidades como Madeiralzinho, Chã de Alecrim e Alto Mira Mar.
Os detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca de São Vicente para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos arguidos. Os restantes três ficaram sujeitos à medida de apresentação periódica às autoridades competentes.
O arguido em prisão preventiva encontra-se na Cadeia Central de São Vicente, na Ribeirinha, enquanto decorrem os ulteriores trâmites processuais.