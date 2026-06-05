Quatro indivíduos detidos pela PJ por furtos em casas comerciais em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro indivíduos do sexo masculino, na ilha de São Vicente, por suspeitas de envolvimento na prática de vários furtos em casas comerciais. Um dos detidos ficou em prisão preventiva, enquanto os restantes foram sujeitos à medida de apresentação periódica às autoridades.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), nos dias 1 e 2 de Junho, no âmbito de mandados emitidos pelo Ministério Público.

Os quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos e naturais da ilha de São Vicente, são fortemente indiciados da prática, em grupo, de furtos em estabelecimentos comerciais em várias zonas da ilha.

A PJ informou ainda que a operação foi executada pela Brigada de Combate ao Banditismo (BCB), tendo os suspeitos sido localizados nas zonas de Chã de Alecrim e Ribeirinha.

Segundo a investigação, os indivíduos terão actuado de forma organizada e reiterada, sendo apontados vários furtos em localidades como Madeiralzinho, Chã de Alecrim e Alto Mira Mar.

Os detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca de São Vicente para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos arguidos. Os restantes três ficaram sujeitos à medida de apresentação periódica às autoridades competentes.

O arguido em prisão preventiva encontra-se na Cadeia Central de São Vicente, na Ribeirinha, enquanto decorrem os ulteriores trâmites processuais.