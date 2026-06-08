​CMP nega queima de lixo no aterro e abre averiguação após sucessivos incêndios

A Câmara Municipal da Praia (CMP) garante que não há queima intencional de resíduos no aterro sanitário da ilha de Santiago e anuncia a abertura de uma averiguação para apurar a origem dos sucessivos incêndios que têm provocado fumo e afectado comunidades vizinhas.

Em comunicado, a CMP refere que o Aterro Sanitário da Ilha de Santiago, localizado em Monte dos Bodes, no município de São Domingos, entrou em funcionamento pleno em 2021 e recebe resíduos de oito municípios da ilha, com excepção do Tarrafal.

O equipamento, acrescenta a autarquia, foi concebido por fases e funciona actualmente com uma única célula de deposição de resíduos orgânicos e não orgânicos, dispondo igualmente de um sistema de drenagem de chorume, líquido resultante da decomposição dos resíduos, considerado altamente inflamável devido à concentração de gases e compostos biológicos.

Segundo a CMP, este sistema de drenagem tem sido “frequentemente encontrado fechado por motivos ainda desconhecidos”, situação que está a ser analisada no âmbito da gestão técnica do aterro.

A autarquia reconhece que têm sido registados incêndios recorrentes em diferentes pontos da célula de deposição, com impacto directo nas zonas de São Francisco, Portete Acima, Agostinho Alves e Palha Sé. Só no último ano, terão ocorrido pelo menos quatro incêndios, nos meses de Fevereiro, Abril, Maio e Junho, o que tem gerado preocupação entre as populações e reacções nas redes sociais e na comunicação social.

O último episódio ocorreu no domingo, 31 de Maio, coincidindo com um incêndio registado em Ponta Belém. A CMP refere que, dada a dimensão do aterro e a dispersão dos focos de incêndio, muitas vezes detectados após as 16 horas, quando o pessoal já não se encontra no local, o combate ao fogo tem exigido recursos adicionais.

No caso mais recente, a autarquia assegura que mobilizou de imediato equipas técnicas e autorizou a contratação de maquinaria pesada e transporte de terra para o soterramento e abafamento dos resíduos afectados. Foram também accionados os Bombeiros Municipais e solicitado reforço de meios a municípios vizinhos, que responderam com equipas e equipamentos.

A Câmara Municipal da Praia indica ainda que foi garantido o pagamento de horas extraordinárias a trabalhadores que permaneceram em serviço durante o combate ao incêndio, que se prolongou por cerca de uma semana.

O fogo terá sido totalmente extinto na passada sexta-feira, 5 de Junho, encontrando-se actualmente eliminada a emissão de fumo, segundo a autarquia, que refere estarem em curso trabalhos de prevenção mecânica. Está igualmente no terreno uma máquina de grande porte para garantir a cobertura diária dos resíduos com terra.

Paralelamente, foi reforçada a vigilância no local e criada uma equipa multidisciplinar para investigar a origem dos incêndios e apurar eventuais responsabilidades.

A CMP lamenta os transtornos causados às populações afectadas e apresenta desculpas pelos incómodos, reafirmando o compromisso com a saúde pública, segurança e bem-estar dos munícipes.

A autarquia acrescenta ainda que está a ser preparado um plano mais abrangente de gestão de resíduos para a ilha de Santiago, a articular com os restantes municípios, o Governo, parceiros internacionais e o sector privado, com vista à criação de um sistema integrado de recolha, tratamento e reciclagem.

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