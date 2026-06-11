Prisão preventiva para 12 dos 18 detidos na Operação “Cruzeiro” em Santa Cruz

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 18 indivíduos e apreendeu drogas, armas de fogo, armas brancas e outros elementos com interesse para a investigação durante a “Operação Cruzeiro”, desencadeada no concelho de Santa Cruz, na ilha de Santiago. Dos detidos, 12 ficaram em prisão preventiva, por decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz.

A operação, realizada no passado dia 6 de Junho pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção de Investigação de Crimes Contra o Património, enquadra-se no combate a vários crimes em investigação em Santa Cruz, Santiago, e teve como objectivo reforçar a tranquilidade e a segurança da população.

Segundo a PJ, a acção contou com a colaboração da Polícia Nacional, através da Direcção Central de Investigação Criminal, da Ordem Pública do Comando Regional de Santiago Sul e Maio e de efectivos do Comando Regional de Santiago Norte, além do apoio das Forças Armadas de Cabo Verde. No total, foram mobilizados cerca de 180 efectivos.

No âmbito da operação, as autoridades efectuaram 22 buscas domiciliárias em cumprimento de mandados de busca e apreensão solicitados pela Polícia Judiciária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz.

As investigações estão relacionadas com alegados crimes de homicídio na forma tentada, associação criminosa, furtos e roubos, ameaças, detenção ilegal de armas de fogo proibidas e regulamentadas, ofensas à integridade física agravadas, entre outros ilícitos.

Durante a operação foram detidos 18 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 31 anos, todos de nacionalidade cabo-verdiana e fortemente indiciados da prática dos crimes investigados.

A PJ informou ainda que, no decurso das buscas, foram apreendidas diversas quantidades de cocaína, canábis e seus derivados, uma arma de fogo, peças de armas de fogo, armas brancas e outros elementos considerados de elevado interesse para o avanço das investigações.

Os detidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, iniciado a 7 de Junho. Após a audição dos suspeitos, o Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz decretou prisão preventiva para 12 dos arguidos, considerada a medida de coacção mais gravosa.

Aos restantes seis arguidos foram aplicadas outras medidas de coacção, entre as quais a obrigação de apresentação periódica perante as autoridades.

Os 12 arguidos sujeitos à prisão preventiva encontram-se na Cadeia Central da Praia, onde deverão aguardar os ulteriores trâmites processuais. As investigações prosseguem.