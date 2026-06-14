São Vicente: Hospital Baptista de Sousa realiza segundo transplante renal de Cabo Verde

O Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, realiza na segunda-feira, 15, o segundo transplante renal de Cabo Verde, consolidando a capacidade para procedimentos altamente especializados e os avanços na medicina de transplante no país.

A informação foi avançada, este sábado, pela assessoria de imprensa do hospital em nota enviada à Inforpress.

A intervenção cirúrgica, conforme a mesma fonte, vai ser conduzida por uma equipa multidisciplinar composta por profissionais cabo-verdianos e parceiros internacionais.

Reflecte, assegurou, o investimento contínuo na qualificação dos recursos humanos, na modernização dos serviços e no fortalecimento da medicina especializada no país.

Após o primeiro transplante renal, ocorrido a 24 de Março último, no Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na cidade da Praia, este novo transplante representa mais um passo significativo na consolidação do programa nacional de transplante renal.

“O feito demonstra a crescente capacidade do Hospital Baptista de Sousa para responder a desafios clínicos complexos, oferecendo aos doentes alternativas terapêuticas avançadas sem necessidade de evacuação para o exterior”, justificou a assessoria do HBS.

Além do impacto directo na qualidade de vida dos doentes renais crónicos, esta conquista evidencia o compromisso do hospital e dos seus profissionais com a prestação de cuidados de saúde “cada vez mais diferenciados, seguros e humanizados”.

Para assinalar este importante marco, o Hospital Baptista de Sousa vai promover uma conferência de imprensa após a conclusão das cirurgias, durante a qual serão partilhadas informações sobre o procedimento, o estado clínico do doador e do receptor, bem como os resultados do trabalho desenvolvido pela equipa de transplante.

A conferência contará com a participação do presidente do Conselho de Administração do HBS, Victor Costa, da directora do Serviço de Diálise, Suzete Ramos, do responsável da missão, António Norton, e dos restantes membros da equipa médica envolvida.

Com esta realização, o hospital pretende reafirmar o seu papel como instituição de referência na prestação de cuidados especializados e como protagonista no desenvolvimento da medicina de transplante em Cabo Verde.