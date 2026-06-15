​Câmara Municipal da Praia instala placas toponímicas nos bairros da cidade

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informa que já iniciou a primeira fase de sinalização urbana. Os trabalhos tiveram início na passada sexta-feira, 12 de Junho.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia explica que esta etapa prevê a colocação de 100 novas placas de toponímia em ruas e avenidas de diversos bairros da capital.

Nesta primeira fase serão contempladas os bairros de São Filipe, Palmarejo, Palmarejo Grande, Prainha, Várzea da Companhia, Achada Santo António e Plateau.

Conforme o Director de Topografia, Cadastro e SIG, Jailson Varela, a iniciativa visa melhorar a orientação, facilitar a localização de habitações e comércios, bem como otimizar a prestação de serviços públicos e de emergência na cidade.

“No quadro deste plano de implementação da toponímia, a Autarquia da Praia informa também que já foram formalmente aprovados os nomes das ruas do Bairro da Vila Esperança. A colocação das respetivas placas identificativas neste bairro será efetuada muito brevemente”, avançou.

Jailson Varela relembra, contudo, que a sinalização das vias públicas é um património de todos e para todos. Por isso, lança um apelo caloroso aos munícipes para que zelem pela conservação e protecção destas novas placas, evitando actos de vandalismo. “Cuidar deste material é garantir o civismo e o desenvolvimento do nosso município”, pontuou o responsável pela Topografia, Cadastro e SIG da CMP.

Varela, que esteve no passado sábado, 13, no terreno a acompanhar de perto os trabalhos, na companhia do director de Infraestruturas e Obras, Daniel Lima, aproveitou para lembrar os munícipes que a Plataforma Municipal de Toponímia está disponível para consulta de nomes de ruas, avenidas e números de polícia do Município da Praia.

Importa relembrar que esta iniciativa surge após da criação, em Julho do ano passado, da Comissão Municipal de Toponímia da Praia (CMTP), cuja presidência ficou a cargo do Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.

Esta comissão integra representantes de várias entidades municipais, estatais, académicas e cívicas locais, tem a missão de reunir periodicamente para analisar e aprovar os nomes e números das vias, em conformidade com o estabelecido no Regulamento da Comissão Municipal de Toponímia.