​Ulisses Correia e Silva deseja sucesso aos Tubarões Azuis

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, escreveu na sua página nas redes sociais que a participação dos Tubarões Azuis no mundial de futebol é um momento alto da nação cabo-verdiana.

“Nenhum outro fenômeno social ou político uniu tanto os cabo-verdianos no país e na diáspora. Nunca as cores da nossa bandeira foram tão promovidas como agora”, aponta.

Segundo o Chefe do Governo, o impacto positivo no aumento da notoriedade do país é uma realidade, sentido dentro e fora do país.

"Há mais informação e mais curiosidade sobre Cabo Verde. Agora, está a chegar o momento de entrar em campo e começar a competir ao mais alto nível”, sublinha.

Neste sentido, desejo aos jogadores, à equipe técnica e à Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) os maiores sucessos.

“Estaremos a torcer por vós com alegria positiva e sentimento de gratidão. Estamos juntos sempre por Cabo Verde. Força Tubarões Azuis”, relata.

A selecção nacional de futebol (Tubarões Azuis) estreia esta segunda-feira, 15, no Campeonato do Mundo, frente à Espanha, a contar para a primeira jornada do grupo H.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial’2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.