Porto Novo celebra hoje dia de São João Baptista com missa em honra ao santo padroeiro

​Porto Novo, em Santo Antão, celebra hoje, feriado municipal, o dia do santo padroeiro, São João Baptista, com a solene eucaristia na Ribeira da Igreja, presidida pelo bispo da Diocese do Mindelo, D. Ildo Fortes.

O dia de São João Baptista é festejado um pouco por todo Cabo Verde, mas as celebrações de maior expressão acontecem no município do Porto Novo, onde desde o dia 24 de Maio tem decorrido uma série de actividades religiosas, culturais e desportivas.

De entre as actividades de maior relevo, se destacam, conforme o programa, a feira agropecuária, a “morna fest”, uma noite de teatro, o desfile dos grupos de romaria, os bailes de São João, a peregrinação e a missa solene, que reúne hoje, 24, na Ribeira da Igreja, “milhares” de católicos para a solenidade do nascimento de São João Baptista.

As festas de São João Baptista, cuja imagem terá chegado a Cabo Verde em 1616 (século 17), proveniente de Portugal, passaram a ser celebradas no concelho do Porto Novo a partir em 1898, com a criação da paróquia local, com sede em Ribeira das Patas.

A primeira capela neste concelho foi construída, em 1905, precisamente na Ribeira da Igreja, para abrigar a imagem de São João Baptista, que antes “vivia” numa gruta (ainda existe), sob a guarda de uma anciã chamada Mãe Maia (Mê Maia), figura lendária do século 19.

Com a criação do município do Porto Novo, em 1962, a então vila do Porto Novo passou a sediar a paróquia de São João Baptista, mas “canonicamente” a transferência nunca foi efectivada, segundo a paróquia.

As festividades de São João no Porto Novo foram elevadas, em 2013, à condição de património cultural imaterial municipal e em 2017 alcançou o estatuto de património cultural imaterial nacional.

É o propósito da câmara municipal preparar, em parceria com o Governo, o processo com vista à candidatura destas festas populares a património cultural imaterial da humanidade.

Este ano, o Governo está a ser representado nestas festividades pelo ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, António Duarte, que deve abordar com a autarquia a candidatura desta manifestação popular a património imaterial da humanidade.

Hoje, além das actividades religiosas, o programa das festas inclui ainda a final da corrida de cavalos e o evento "Rozer color party".