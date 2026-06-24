São Miguel inaugura ruas Vozinha e Tubarão Azul em homenagem ao futebol cabo-verdiano

​A Câmara Municipal de São Miguel inaugurou esta terça-feira, na cidade da Calheta, as ruas Vozinha e Tubarão Azul, homenageando o guarda-redes da selecção nacional e o futebol cabo-verdiano, num investimento de nove mil contos.

A cerimónia decorreu em Ponta Verde e integrou o programa das festividades de São João Baptista, padroeiro da localidade, assinalado a 24 de Junho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, a Rua Vozinha constitui uma homenagem ao guarda-redes da selecção nacional de Cabo Verde, considerando tratar-se da primeira distinção deste género atribuída ao atleta no país.

O autarca afirmou que o internacional cabo-verdiano se tornou uma referência do desporto nacional, contribuindo para a projecção de Cabo Verde através do seu percurso, profissionalismo e desempenho ao serviço da selecção.

Herménio Fernandes destacou, em particular, a actuação do guarda-redes no jogo frente à Espanha, durante a participação cabo-verdiana no Campeonato do Mundo de futebol, considerando que as suas intervenções foram determinantes para a obtenção de um resultado que marcou o percurso da equipa na competição.

A Rua Tubarão Azul visa, por sua vez, homenagear os jogadores da selecção nacional, a equipa técnica, os dirigentes federativos e outras personalidades ligadas ao futebol cabo-verdiano, em reconhecimento pelo contributo prestado à qualificação e participação de Cabo Verde no Mundial.

De acordo com o edil, a presença do país na principal competição mundial de futebol demonstrou a capacidade nacional na formação e valorização de talentos, constituindo um motivo de orgulho para os cabo-verdianos.

A homenagem pretende igualmente valorizar os protagonistas do desporto nacional e reconhecer o papel do futebol na promoção da imagem de Cabo Verde além-fronteiras.

A inauguração das duas artérias integra um conjunto de investimentos municipais destinados à requalificação urbana e ambiental da cidade da Calheta e à melhoria das condições de mobilidade dos moradores.