​Brava tem 5.762 habitantes e taxa de alfabetização superior a 91%

A ilha Brava conta com 5.762 habitantes residentes, sendo 52,5% homens e 47,5% mulheres. A idade média da população é de 32,1 anos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, 24, no âmbito do Dia do Município da Brava.

Segundo o INE, as pessoas com idades entre os 35 e os 64 anos representam a maioria da população, com 37,5%. As pessoas dos 0 aos 14 anos representam 28,0%, as dos 15 aos 24 anos 13,5%, as dos 25 aos 34 anos 12,4% e as com 65 anos ou mais 8,6%.

A taxa de alfabetização na ilha é de 91,1%. Entre a população jovem, dos 15 aos 24 anos, a taxa de alfabetização é de 98,8%.

Os dados do INE mostram ainda que 5,8% da população nunca frequentou o sistema de ensino. O número médio de anos de estudo da população com cinco anos ou mais é de 7,1.

Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de ocupação/emprego da população com 15 anos ou mais é de 52,5%. A taxa de desemprego na ilha é de 1,9%.

Já 24,3% dos jovens dos 15 aos 24 anos estão sem emprego e não frequentam qualquer estabelecimento de ensino ou formação.

Na ilha Brava existem 1.746 agregados familiares, dos quais 54,6% têm como representante um homem e 45,4% uma mulher. O tamanho médio dos agregados familiares é de 2,6 pessoas.

Quanto à tipologia dos agregados familiares, 36,3% são unipessoais, 5,5% são casais isolados, 16,6% são conjugais nucleares, 22,5% são monoparentais nucleares, 4,7% são não conjugais, 7,0% são conjugais compósitos e 7,4% são monoparentais compósitos.

Relactivamente às condições de vida dos agregados familiares, 97,7% têm acesso à electricidade, 87,3% dispõem de água canalizada e 89,6% possuem instalações sanitárias. Além disso, 91,7% utilizam gás para cozinhar e 6,3% recorrem à lenha.

Na ilha, 85,5% dos agregados familiares têm acesso à televisão, 61,3% possuem internet em casa, 47,7% dispõem de televisão por assinatura e 34,8% possuem computador.

A maioria da população com 10 anos de idade ou mais possui um telemóvel.