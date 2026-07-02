4ª Edição de Volta Soncent Trail celebra a Independência Nacional

A Caminhada d'VAV realiza, nos dias 3, 4 e 5 deste mês, a 4.ª edição da Volta Soncent Trail, em celebração à Independência Nacional.

Segundo uma nota enviada, Volta Soncent Trail é um desafio anual de abraçar São Vicente num evento que junta aventura, resiliência, união e valorização do património natural da ilha.

Esta edição vai celebrar a Independência Nacional, pelo que a Volta será encerrada na tarde de 5 de Julho, data magna nacional. “Neste ano tão especial, em que a marca Cabo Verde e a nossa identidade são celebradas de forma inédita em todo o mundo, a Volta é também uma expressão do Orgulho Cabo-verdiano”.

Durante três dias, oito caminheiros, com idades entre os 16 e os 58 anos, irão percorrer 115 quilómetros, atravessando 33 dos mais emblemáticos trilhos da ilha, numa experiência que alia superação física, espírito de equipa e contacto com a natureza.

Os caminheiros vão enfrentar um percurso dividido em três etapas, com uma média de 12 horas de caminhada por dia, com pernoites em São Pedro e Calhau.

A primeira etapa acontece na sexta-feira, 3, liga o centro do Mindelo a São Pedro, passando pela cadeia montanhosa do noroeste que começa no Monte Cara, uma das maravilhas de Cabo Verde, e termina no Farol Dona Amélia.

No sábado, a caminhada percorre toda a base sul da ilha, de São Pedro ao Calhau, num trajeto de 39,5 quilómetros, tocando trilhos de uma beleza selvagem ímpar, desde a aldeia deserta de Calheta, passando pelo veio agrícola de Madeiral e o mítico Vulcão de Viana. A terceira e última etapa, no domingo, percorre 41,5 quilómetros entre o Calhau e o Mindelo.

Os caminheiros irão passar pelo histórico Mato Inglês, o trilho secular do Monte Verde, ponto mais alto da ilha, sem esquecer o palco da Baía das Gatas, o mais antigo festival de música do país. A meta simbólica é a praia da Laginha, onde a Volta será concluída a meio da tarde de domingo.

A mesma fonte explica que a Volta Soncent Trail é uma iniciativa da Caminhada d'Vav, que promove, há mais de duas décadas, caminhadas ecológicas em São Vicente.

“Para além do desafio desportivo, a iniciativa pretende chamar a atenção para a importância da preservação dos trilhos antigos da ilha, muitos deles criados por pastores e agricultores e hoje ameaçados pelo abandono e pela erosão”, aponta.