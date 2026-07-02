São Vicente: Centro Oceanográfico do Mindelo reforça papel de Cabo Verde na investigação do Atlântico Tropical

​O Centro Oceanográfico do Mindelo (OSCM) assinalou cinco anos de medições contínuas de aerossóis e nuvens, reforçando a posição de Cabo Verde como plataforma estratégica para a investigação atmosférica no Atlântico Tropical.

De acordo com nota do OSCM enviada à Inforpress, o marco foi assinalado no dia 28 de Junho pelo Instituto Leibniz para a Investigação da Troposfera (Tropos), da Alemanha, responsável pelas observações efectuadas nas instalações do Instituto do Mar (IMar), em parceria com o Centro Oceanográfico do Mindelo.

As medições são realizadas através do sistema ‘Lidar’ de alta energia Polly-XT, uma tecnologia de detecção remota capaz de monitorizar a atmosfera até cerca de 30 quilómetros de altitude.

“O equipamento, cujo feixe laser verde é visível durante a noite sobre a baía do Mindelo, permite recolher dados considerados de elevado interesse científico para o estudo dos aerossóis, das nuvens e da sua influência no clima”, destacou o documento.

De acordo com o Instituto Leibniz para a Investigação da Troposfera, ao longo destes cinco anos “o OSCM consolidou-se como um dos principais centros de observação atmosférica de longa duração no Atlântico Tropical, integrando a infraestrutura de investigação europeia focada nas ciências atmosféricas” e “contribuiu para uma melhor compreensão dos processos atmosféricos que afectam esta região”.

“A investigação desenvolvida ao longo desses anos centrou-se na monitorização de aerossóis, com especial enfoque na estrutura vertical do pó do Saara, na sua influência na formação de nuvens e na variabilidade temporal da carga de partículas na atmosfera”, informou.

Desde 2024, a estação passou igualmente a contar com um sistema de medição da radiação, permitindo avaliar o impacto do estado da atmosfera no balanço radiativo à superfície.

De acordo com a mesma fonte, entre os acontecimentos científicos de maior destaque figura a detecção, em Setembro de 2021, de partículas da erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, situada a cerca de 1.500 quilómetros de Cabo Verde, demostrando a “elevada sensibilidade dos equipamentos instalados para monitorizar fenómenos atmosféricos de grande escala”.

Ao longo deste período a estação participou ainda em campanhas científicas internacionais, nomeadamente ASKOS, em 2021 e 2022, que permitiu a colecta de dados de medições sinérgicas na região para estudo do transporte de poeira no deserto e em 2024 durante estudos dedicadas à atmosfera tropical e à calibração de instrumentos de observação espacial.

Conforme o Centro Oceanográfico do Mindelo, a continuidade do projecto resulta da cooperação com o Tropos e com o IMar, cabendo às equipas alemãs a manutenção dos equipamentos e ao IMar a operação diária da estação atmosférica em Cabo Verde.