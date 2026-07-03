​Investigador cabo-verdiano obtém distinção máxima em doutoramento sobre conservação de tubarões

O investigador cabo-verdiano Jaquelino Varela foi distinguido com louvor pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, apresentando uma investigação que identifica Cabo Verde como uma das áreas mais críticas do Atlântico Centro-Oriental para a conservação dos tubarões. A tese de doutoramento obteve a classificação máxima, com louvor e distinção, atribuída por unanimidade pelo júri.

Intitulada Impacts of Anthropogenic Pressures on Sharks with a Special Focus in Cabo Verde (Impactos das Pressões Antropogénicas sobre os Tubarões, com Especial Enfoque em Cabo Verde), a investigação foi desenvolvida no âmbito do Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, na especialidade de Ciências do Ambiente.

O trabalho representa um importante contributo científico para o conhecimento e a conservação dos tubarões em Cabo Verde, considerado um dos principais hotspots de biodiversidade marinha do Atlântico Centro-Oriental. A investigação analisou os impactos das actividades humanas sobre estas espécies, nomeadamente a pesca, a degradação dos habitats e os efeitos das alterações climáticas.

Entre as principais conclusões, o investigador identificou 53 espécies de tubarões em Cabo Verde, das quais 66% encontram-se ameaçadas de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A tese conclui ainda que o arquipélago constitui uma das áreas mais críticas da região para a conservação destes animais, devido à elevada diversidade de espécies ameaçadas e à forte pressão exercida pelas actividades humanas.

A investigação integrou igualmente o conhecimento ecológico de pescadores artesanais de dez comunidades da ilha de Santiago. Os resultados mostram que a pesca artesanal captura pelo menos 18 espécies de tubarões, quase todas ameaçadas de extinção, apesar de várias beneficiarem de proteção legal. A maioria dos pescadores entrevistados afirmou ter observado uma diminuição significativa da abundância destes animais nos últimos 15 anos, apontando a pesca, sobretudo a praticada por frotas internacionais, como a principal causa do declínio.

Com base nos resultados obtidos, Jaquelino Varela propõe várias medidas para reforçar a conservação dos tubarões em Cabo Verde, entre elas a criação e expansão de áreas marinhas protegidas, a revisão da legislação relativa às espécies protegidas, a elaboração de um Plano de Ação para a Conservação e Gestão dos Tubarões, o reforço da fiscalização da atividade piscatória e a regulamentação da observação e do mergulho com tubarões.

Segundo o investigador, a conjugação de dados biológicos, ecológicos e do conhecimento tradicional das comunidades piscatórias oferece bases sólidas para melhorar as políticas públicas de conservação marinha e apoiar o cumprimento dos compromissos internacionais de Cabo Verde em matéria de biodiversidade e proteção da vida marinha.

Natural do concelho de Santa Cruz, Jaquelino Varela é licenciado em Biologia pela Universidade de Cabo Verde e mestre pela Bridgewater State University, nos Estados Unidos da América. Ao longo do percurso académico participou em diversas formações e conferências internacionais, em países como China, Itália, França, Costa Rica, Mónaco, Gana, Roménia, Suécia, São Tomé e Príncipe, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos.

Paralelamente à investigação, desenvolveu várias acções de literacia azul em diferentes comunidades cabo-verdianas, sobretudo junto de estudantes, sensibilizando para a importância dos tubarões no equilíbrio dos ecossistemas marinhos.