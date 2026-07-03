​Investigador cabo-verdiano obtém distinção máxima em doutoramento sobre conservação de tubarões

Intitulada Impacts of Anthropogenic Pressures on Sharks with a Special Focus in Cabo Verde (Impactos das Pressões Antropogénicas sobre os Tubarões, com Especial Enfoque em Cabo Verde), a investigação foi desenvolvida no âmbito do Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, na especialidade de Ciências do Ambiente.
O trabalho representa um importante contributo científico para o conhecimento e a conservação dos tubarões em Cabo Verde, considerado um dos principais hotspots de biodiversidade marinha do Atlântico Centro-Oriental. A investigação analisou os impactos das actividades humanas sobre estas espécies, nomeadamente a pesca, a degradação dos habitats e os efeitos das alterações climáticas.
Entre as principais conclusões, o investigador identificou 53 espécies de tubarões em Cabo Verde, das quais 66% encontram-se ameaçadas de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A tese conclui ainda que o arquipélago constitui uma das áreas mais críticas da região para a conservação destes animais, devido à elevada diversidade de espécies ameaçadas e à forte pressão exercida pelas actividades humanas.
A investigação integrou igualmente o conhecimento ecológico de pescadores artesanais de dez comunidades da ilha de Santiago. Os resultados mostram que a pesca artesanal captura pelo menos 18 espécies de tubarões, quase todas ameaçadas de extinção, apesar de várias beneficiarem de proteção legal. A maioria dos pescadores entrevistados afirmou ter observado uma diminuição significativa da abundância destes animais nos últimos 15 anos, apontando a pesca, sobretudo a praticada por frotas internacionais, como a principal causa do declínio.
Com base nos resultados obtidos, Jaquelino Varela propõe várias medidas para reforçar a conservação dos tubarões em Cabo Verde, entre elas a criação e expansão de áreas marinhas protegidas, a revisão da legislação relativa às espécies protegidas, a elaboração de um Plano de Ação para a Conservação e Gestão dos Tubarões, o reforço da fiscalização da atividade piscatória e a regulamentação da observação e do mergulho com tubarões.
Segundo o investigador, a conjugação de dados biológicos, ecológicos e do conhecimento tradicional das comunidades piscatórias oferece bases sólidas para melhorar as políticas públicas de conservação marinha e apoiar o cumprimento dos compromissos internacionais de Cabo Verde em matéria de biodiversidade e proteção da vida marinha.
Natural do concelho de Santa Cruz, Jaquelino Varela é licenciado em Biologia pela Universidade de Cabo Verde e mestre pela Bridgewater State University, nos Estados Unidos da América. Ao longo do percurso académico participou em diversas formações e conferências internacionais, em países como China, Itália, França, Costa Rica, Mónaco, Gana, Roménia, Suécia, São Tomé e Príncipe, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos.
Paralelamente à investigação, desenvolveu várias acções de literacia azul em diferentes comunidades cabo-verdianas, sobretudo junto de estudantes, sensibilizando para a importância dos tubarões no equilíbrio dos ecossistemas marinhos.