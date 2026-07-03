​PJ detém mais dois suspeitos do homicídio de jovem de 17 anos ocorrido em Achada Santo António em 2024

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais dois suspeitos de alegado envolvimento no homicídio de Tiago Garcia, de 17 anos, morto a tiro em Junho de 2024, na localidade de Achada Santo António, na cidade da Praia. Com estas detenções, sobe para três o número de arguidos no âmbito da investigação.

Em comunicado, a PJ informou que os suspeitos, de 19 e 22 anos, ambos cabo-verdianos e residentes em Achada Santo António, foram detidos no dia 26 de Junho, do ano corrente, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Ministério Público, na sequência das diligências conduzidas pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas da Direção Central de Investigação Criminal.

Segundo a PJ, os dois homens estão fortemente indiciados pela prática dos crimes de homicídio, associação criminosa (quadrilha ou bando) e crime de arma.

A PJ refere ainda que ambos eram considerados foragidos desde a data do crime. O suspeito de 22 anos encontra-se actualmente a cumprir pena de prisão na Cadeia Central de São Martinho, à ordem de outro processo, tendo sido novamente detido no âmbito desta investigação. Já o suspeito de 19 anos foi localizado e detido após diligências desenvolvidas pelos investigadores.

De acordo com a investigação, Tiago Garcia, natural de Nossa Senhora da Graça e residente em Achada Santo António, foi atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada de 14 de Junho de 2024, alegadamente durante confrontos entre grupos rivais. O jovem ainda foi transportado para o Banco de Urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto, onde acabou por morrer no mesmo dia.

Após o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia aplicou ao arguido de 19 anos as medidas de coação de interdição de saída do território nacional e obrigação de apresentação periódica às autoridades. Ao arguido de 22 anos foi decretada a interdição de saída do país, mantendo-se, contudo, em cumprimento de pena de prisão por outro processo.

A PJ recorda que o primeiro detido neste caso, apontado como principal suspeito do homicídio, foi capturado no final de Janeiro deste ano. Trata-se de um indivíduo de 22 anos, reincidente, com antecedentes criminais e diversas passagens pela polícia por alegada prática de crimes violentos na ilha de Santiago.

A PJ assegura que a investigação prossegue e reafirma o compromisso da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas no combate à criminalidade violenta.