Museu do BCV reforça inclusão e proximidade com a população

O Museu do Banco de Cabo Verde quer estar mais próximo da população, tornando-se um espaço mais acessível e inclusivo, dedicado à preservação da história da moeda nacional, disse hoje a técnica do Museu do BCV, Dunia Pereira.

A ideia foi apresentada esta manhã, na cidade da Praia, no fórum dos museus 2026, realizado no âmbito das comemorações do 50.º aniversário do BCV e do 3.º aniversário do MBCV. Segundo a responsável, a instituição está a modernizar o museu para tornar as visitas mais inclusivas, com audioguias e equipamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais.

"A história das nossas moedas e das nossas notas conta a história de Cabo Verde. Estamos a trabalhar para disponibilizar uma visita mais acessível, inclusiva e também virtual. Queremos que cada cabo-verdiano se sinta em casa neste espaço, porque esse é o verdadeiro papel do museu: ser um espaço de pertença", afirma.

A exposição retrata a evolução das moedas e notas, desde o período colonial até à criação do Banco de Cabo Verde, permitindo aos visitantes conhecer melhor a história económica do país.

O administrador do Banco de Cabo Verde, Paulo Santos, defende o reforço do papel dos museus na preservação da memória, na promoção do diálogo entre culturas e na construção de sociedades mais inclusivas.

"Em apenas 3 anos de existência o museu do Banco de Cabo Verde tem se afirmado como um lugar de preservação, conhecimento, educação e aproximação à comunidade. A realização deste fórum representa um marco importante para a afirmação do nosso compromisso com a valorização do património, da cultura e da memória coletiva, reforçando o papel do museu como um espaço vivo de diálogo, aprendizagem e cooperação", defende.

De acordo com Paulo Santos, num contexto de rápidas transformações sociais, culturais e tecnológicas, os museus assumem um papel cada vez mais importante na aproximação entre os povos e na construção de sociedades mais participativas.

"A extraordinária capacidade dos museus de aproximar pessoas, preservar memórias, promover o diálogo entre culturas e construir pontes onde tantas vezes existem barreiras. Num tempo marcado por rápidas transformações sociais, culturais e tecnológicas, os museus afirmam-se cada vez mais como instituições relevantes para a construção de sociedades mais inclusivas, conscientes e participativas ", realça.

O Fórum dos Museus 2026 reúne representantes de museus, universidades, câmaras municipais, investigadores, profissionais da cultura e parceiros nacionais e internacionais para debater os desafios do setor museológico e reforçar a cooperação na valorização do património cultural em Cabo Verde.