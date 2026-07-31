​Mulheres representam 49,6% da população cabo-verdiana

Em Cabo Verde, existem 254.939 mulheres, número que representa 49,6% da população do país. Estes dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), por ocasião do Dia da Mulher Africana, assinalado a 31 de Julho.

Segundo o INE, na área da educação, a taxa de alfabetização das mulheres com 15 anos ou mais é de 85,7%. Por outro lado, 8,5% das mulheres nunca frequentaram o sistema de ensino.

Em relaçao à população residente com quatro anos ou mais, 4,5% das mulheres não possuem qualquer nível de instrução, 1,8% frequentaram o ensino pré-escolar, 37,1% possuem o ensino básico, 42,9% o ensino secundário e 13,6% o ensino médio ou superior.

No mercado de trabalho, 50,5% das mulheres com 15 anos ou mais encontram-se empregadas.

No domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), os dados mostram que 79,2% das mulheres com 10 anos ou mais possuem telemóvel, 25,0% utilizaram computador nos últimos três meses e 77,7% acederam à Internet no mesmo período.

Os dados do INE apontam ainda que a taxa de participação no trabalho não remunerado da população com 10 anos ou mais é de 78,1%, sendo que 88,4% corresponde ao sexo feminino.

O tempo médio semanal dedicado ao trabalho não remunerado é de 22 horas e 42 minutos para as mulheres, enquanto os homens registam uma média de 18 horas e 55 minutos.