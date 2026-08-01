Uni-CV inaugura sala de apoio à amamentação na abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) inaugura, na segunda-feira, 3, a sala de apoio à amamentação do seu Gabinete de Saúde, no âmbito da Abertura Nacional das Comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno e do Agosto Dourado.

Segundo a organização, o acto central será presidido pelo ministro da Saúde, Lúcio Fernandes.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Nutrição da Direcção Nacional da Saúde e do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Agostinho Neto, em parceria com o UNICEF e a Uni-CV, através do Gabinete de Saúde.

Segundo o comunicado, a nova sala destina-se a estudantes, docentes e trabalhadoras da universidade, permitindo amamentar e extrair leite em condições de privacidade e higiene, sem interromper o percurso académico ou profissional.

A medida responde a uma das barreiras mais apontadas à amamentação exclusiva.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno assinala-se de 1 a 7 de Agosto e, este ano, é subordinada ao lema “Amamentação por um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona”.