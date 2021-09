São Vicente e Praia são os escolhidos dos candidatos para o arranque das campanhas eleitorais

Os candidatos presidenciais, Joaquim Monteiro, Casimiro de Pina, Gilson Alves, Hélio Sanches e Fernando Delgado dividiram-se entre a ilha de São Vicente a cidade da Praia para o arranque das campanhas eleitorais.

Conforme a agência cabo-verdiana de notícias, Joaquim Monteiro, que concorre ao cargo de Presidente da República, pela terceira vez consecutiva, iniciou hoje a campanha eleitoral à porta do Palácio do Povo, na Rua de Lisboa, em São Vicente.

Joaquim Monteiro justificou a escolha do local, que fica no coração da cidade do Mindelo, como uma forma de estar mais próxima do povo e por considerar que representa o legado que a potência colonial, Portugal, deixou ao arquipélago.

Ou seja, concretizou, “deixou um país dividido em duas regiões, algo que deu mote Regionalização”.

Por sua vez, Gilson Alves deve arrancar as actividades de campanha na tarde desta sexta-feira, em São Vicente, mais concretamente na zona de Chã de Faneco, Ribeirinha, com uma programação que considerou ser “cinematográfica”.

O candidato explicou que organiza o evento com os locais da zona, que, entre outras actividades, devem carregar 50 tochas e 50 bandeiras e depois perfilarem-se na praça da zona, em duas fileiras, por onde este passará e depois terminar com um “pequeno discurso”.

“Queremos impressionar e replicar este evento em todas as ilhas que vão ser percorridas com uma tocha que vai passar de mão em mão e assim simbolizar a luta do cabo-verdiano, que nunca desiste”, sustentou.

Fernando Delgado também escolheu a ilha de São Vicente para o arranque da sua campanha, com a sua deslocação, ao início da tarde de hoje, à aldeia piscatória de São Pedro, logo após a sua chegada à ilha.

Na cidade da Praia, o candidato Casimiro de Pina iniciou a sua campanha com um encontro com os artistas a quem prometeu, caso vença as eleições, ser um “grande embaixador” através da sua magistratura de influência.

Em declarações à imprensa afirmou que o encontro teve como propósito enaltecer a classe, que admira muito, por serem estes que têm levado o eco de Cabo Verde a vários cantos do mundo.

“A música assim como o desporto têm sido dos grandes factores de projecção de Cabo Verde. Alguém que queira ser Presidente da República não pode ignorar a missão e a importância que a música tem para Cabo Verde”, disse, aproveitando a ocasião para chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana para um acarinhar mais “intenso” para com os artistas cabo-verdianos.

Já Hélio Sanches iniciou a campanha eleitoral, no Cais de Pesca da Praia, para contactar a população que trabalha no sector e apresentar as suas propostas eleitorais, depois mercado do Plateau e Sucupira. Durante a tarde realizou contactos porta-aporta com a população dos bairros da zona de Achadinha, na capital.

“Não vamos fazer nenhum comício, iremos respeitar as recomendações das autoridades sanitárias, sendo que estamos ainda em situação de pandemia, e esperamos que as outras candidaturas façam o mesmo e que as autoridades estejam atentas para eventuais situações que permitam aglomerações de pessoas”, referiu à Inforpress.

Tendo em conta a situação da pandémica da COVID-19, disse que a prioridade neste momento é a saúde dos cabo-verdianos.