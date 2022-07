Guarda Costeira recebe duas embarcações de patrulha

A Guarda Costeira recebe hoje duas embarcações de patrulha, avaliadas em 1,3 milhões de euros, cedidas pelo Comando das Forças Armadas norte-americanas para África (Africom), anunciou o governo.

A entrega das duas embarcações de patrulha da série Defiant 38 ao Ministério da Defesa está prevista para a ilha de São Vicente e resulta da “cooperação bilateral com os Estados Unidos da América”, acrescenta o governo, em comunicado.

As duas embarcações – habitualmente com uma configuração de cerca de 11 metros de comprimento – foram “concebidas para atender as necessidades de Cabo Verde” e “destinam-se ao reforço das missões da Guarda Costeira”.

A nota acrescenta tratar-se de um “donativo” através do Africom, que inclui uma semana de operações de treino e manutenção, “bem como peças de reposição, de modo a garantir a sustentabilidade dos barcos a longo prazo”.

Segundo dados das Forças Armadas, o navio-patrulha "Guardião" é o mais importante da frota da Guarda Costeira de Cabo Verde e tem vindo a sofrer várias intervenções nos últimos anos. O navio, de 51 metros de comprimento foi construído nos estaleiros navais da Damen, Países Baixos, em 2011.

A frota integra ainda o NP "Vigilante", de 52 metros e construído na Alemanha em 1971, o NP "Tainha", de 26 metros e construído na China em 1998, o NP "Espadarte", construído nos Estados Unidos em 1993, tal como o NP "Rei", de 2009 e com 13 metros.

Com uma superfície de 4.033 quilómetros quadrados (km2), o arquipélago de Cabo Verde está espalhado por uma área de aproximadamente 87 milhas (140 km) de raio, com cerca de 1.000 km de costa e uma área marítima de responsabilidade nacional de 734.265 km2, que inclui as águas arquipelágicas, o mar territorial, a zona contígua e a Zona Económica Exclusiva.