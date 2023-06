Eurico Monteiro deixa de ser embaixador de Cabo Verde em Marrocos

O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, com residência em Lisboa, já não é embaixador do arquipélago em Marrocos, cargo que exercia desde Julho de 2019, de acordo com um decreto presidencial.

“É dada por finda, sob proposta do Governo, a Comissão Ordinária de Serviço de Eurico Correia Monteiro, do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Cabo Verde junto do Reino de Marrocos, com efeitos a partir de 31 de Maio de 2023”, pode-se ler no decreto presidencial nº9/2023 desta quinta-feira, 15.

Conforme o documento publicado no Boletim Oficial (B.O.), o decreto foi assinado pelo Presidente da República, José Maria Neves, entrou em vigor, “imediatamente”, ou seja, a 31 de Maio, fazendo com que Eurico Correia Monteio deixasse de acumular as duas funções.

O embaixador de Cabo Verde começou as funções em Portugal em Janeiro de 2017 e, dois anos depois, em Julho de 2019, em Marrocos, representação que era assegurada pela embaixada de Cabo Verde no Senegal.

Cabo Verde criou formalmente em 18 de Agosto de 2022 a sua embaixada em Marrocos, na capital, Rabat, e um consulado em Dakhla, no sul do país, segundo o Governo, para incrementar as relações bilaterais.

Em Maio, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, efectuou a primeira visita oficial a Marrocos, a convite do chefe do Governo marroquino, uma deslocação considerada pelo primeiro-ministro, como “um marco importante nas relações entre os dois países”.

A visita ficou marcada pela realização da Comissão Mista Cabo Verde – Marrocos, em Rabat, sob o tema “Construindo uma Nova Era de Cooperação e Parceria Estratégica e Pragmática entre Cabo Verde e Marrocos”.