PAICV reitera compromisso com conectividade e redução dos custos de transportes aéreos e marítimos

O PAICV reiterou esta sexta-feira o compromisso de reforçar a conectividade entre as ilhas, reduzir os custos dos transportes marítimos e aéreos e garantir gratuitidade da saúde e do ensino superior público.

O compromisso foi reafirmado por Carlos Tavares, à margem da reunião do Conselho Nacional do PAICV, destinada à ratificação da indigitação de Francisco Carvalho a primeiro-ministro e à apreciação das linhas gerais do futuro programa do Governo.

Segundo o porta-voz, a ratificação do nome de Francisco Carvalho por aclamação representa a renovação da confiança num novo ciclo de governação e de responsabilidade política, sublinhando tratar-se de uma nova etapa na condução do país.

Apesar de reconhecer o contexto “desafiante”, Carlos Tavares considerou que as linhas de governação apresentadas são “realistas” e “ambiciosas”, apontando oportunidades e potencialidades que, disse, não foram suficientemente exploradas pelo anterior executivo.

“Nós estamos aqui para reafirmar um compromisso sério com o desenvolvimento de Cabo Verde. Estas linhas gerais representam uma nova forma de governar, centrada na valorização das pessoas e no desenvolvimento real do país”, afirmou.

Entre as prioridades, destacou a reforma do Estado, com vista à redução das “gorduras” da máquina pública, de forma a libertar recursos para áreas essenciais ao desenvolvimento nacional.

Reafirmou igualmente o compromisso com a melhoria da conectividade e dos transportes interilhas, tornando-os mais eficientes e acessíveis, bem como a aposta na gratuitidade progressiva do ensino superior público e da saúde, além do reforço da habitação.

No plano social, sublinhou medidas de inclusão e reinserção social, reformas fiscais orientadas para uma maior justiça tributária, melhoria progressiva dos salários e das pensões sociais.

O programa do futuro Governo prevê ainda o reforço das instituições, a valorização dos media, uma nova agenda para a diáspora e para a diplomacia internacional, bem como maior eficiência na defesa dos interesses nacionais.

Entre outras prioridades, apontou ainda o ambiente, o ordenamento do território e as alterações climáticas, com destaque para a gestão de resíduos e o reforço da disponibilidade de água no país.

Carlos Tavares manifestou confiança de que a moção de confiança será validada no Parlamento, permitindo o arranque de um novo ciclo de governação.