Ulisses Correia e Silva recebe primeiro-ministro indigitado para dar início à transição governativa

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva recebe, na próxima segunda-feira, 15, no Palácio do Governo, o primeiro-ministro indigitado, Francisco Carvalho, para dar início ao processo de transição governativa.

De acordo com um comunicado enviado à Inforpress, o encontro tem como objectivo iniciar o processo de passagem de pastas e assegurar uma transição institucional organizada, responsável e em conformidade com os princípios democráticos que regem o Estado de Cabo Verde.

A nota de imprensa refere que o encontro acontece às 10:30 e, no final, o primeiro-ministro indigitado poderá prestar declarações à imprensa.

De acordo com os resultados finais das eleições legislativas de 17 de Maio, divulgados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), o PAICV obteve 90.660 votos, seguido do MpD com 84.458, da UCID com 9.812, do PTS com 3.268 e do Partido Popular com 529.

O PAICV alcançou maioria absoluta com 37 dos 72 deputados da Assembleia Nacional, enquanto o MpD elegeu 33 deputados e a UCID dois.

O novo parlamento será composto por 38 homens e 34 mulheres, tendo sido registada uma taxa de abstenção de 53,5%.