Ulisses Correia e Silva promete "uma passagem de pasta responsável” ao novo elenco governamental

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, revelou que cada ministro tem já elaborado relatórios com informações relevantes sobre políticas, investimentos, responsabilidades, estado da economia e dossiês específicos, que serão entregues aos correspondentes ministros nomeados no Decreto Presidencial.

Na sua comunicação na rede social, Correia e Silva disse que no encontro desta segunda-feira, 17, com o primeiro-ministro indigitado, Francisco Carvalho, informaram “sobre o processo de passagem das pastas ministeriais a realizar após a apresentação ao Presidente da República da estrutura e composição do novo Governo e antes da tomada de posse”.

Sem prejuízo dos dossiês da passagem das pastas, sublinhou, a continuidade institucional da Administração do Estado garante acesso a documentos administrativos e a informações de gestão.

“Dando seguimento a uma tradição democrática quando se regista alternância de Governo em função das eleições, recebi o Dr. Francisco Carvalho que será empossado como primeiro-ministro no dia 19 de Junho”, escreveu.

O novo Governo, liderado pelo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Francisco Carvalho, vai tomar posse na sexta-feira, 19, um dia depois da sessão constitutiva dos parlamentares da XI legislatura.

A composição do novo parlamento cabo-verdiano passa a contar com 37 deputados nacionais eleitos nas listas do PAICV, 33 sufragados nas do Movimento para Democracia (MpD) e dois pelas listas da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).