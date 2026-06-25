Novo embaixador da Suíça manifesta compromisso de reforçar relações de amizade e cooperação entre Suíça e Cabo Verde

O novo embaixador da Suíça acreditado em Cabo Verde manifestou hoje o compromisso de reforçar as relações de amizade e cooperação entre os dois países, alargando a parceria a novas áreas que até agora não tinham sido exploradas.

Pietro Mona fez estas declarações à imprensa na sequência da apresentação das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, numa cerimónia realizada no Palácio Presidencial, no Plateau, Cidade da Praia.

Segundo o diplomata, durante o encontro com o Chefe de Estado foram abordadas as relações bilaterais e identificadas novas oportunidades de colaboração, com destaque para o sector privado, o turismo, a cooperação científica e o trabalho conjunto no âmbito das Nações Unidas.

“Já identificámos várias pistas de cooperação futura e agora comprometo-me a trabalhar com o Presidente da República, o Governo e o povo cabo-verdiano para reforçar as relações amigáveis que existem entre a Suíça e Cabo Verde”, afirmou.

O embaixador recordou que a Suíça manteve, ao longo dos anos, uma cooperação “muito engajada” com Cabo Verde, sublinhando igualmente as ligações históricas entre os dois países e a presença de uma comunidade cabo-verdiana significativa na Suíça, bem como de cidadãos suíços em Cabo Verde.

Referiu ainda que os investidores suíços estão presentes em diversos sectores no arquipélago, nomeadamente no turismo, hotelaria, produção agrícola e saneamento, defendendo um maior envolvimento do sector privado suíço no aproveitamento das oportunidades existentes no país.

“Vejo sobretudo oportunidades no turismo, mas também nas energias renováveis e na digitalização, áreas em que existem empresas suíças com experiência e capacidade para contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde”, salientou.

Embora resida em Dakar, no Senegal, Pietro Mona garantiu que pretende deslocar-se regularmente a Cabo Verde para acompanhar de perto os projectos de cooperação e fortalecer os laços entre os dois países.

O diplomata aproveitou a ocasião para felicitar a selecção nacional, os Tubarões Azuis, pelo desempenho desportivo alcançado no Mundial 2026, manifestando votos de sucessos para os próximos desafios competitivos.