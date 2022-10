​PJ detém adolescente suspeito de crime de agressão sexual

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um adolescente do sexo masculino, de 16 anos de idade, pela prática de agressão sexual com penetração, ocorrido no dia 30 de Agosto no bairro de Fundo Cobom, na Praia.

Segundo a PJ, a detenção, efectivada através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), 3ª Brigada, ocorreu no passado dia 04 de Outubro, em cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Praia. De acordo com as informações avançadas pela PJ, a vítima é uma criança do sexo masculino de cinco anos de idade. O detido foi apresentado em tempo legal às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo-lhe sido aplicado, apresentação periódica e interdição de saída do país.

