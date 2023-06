​SOLMI capacita mãe de crianças com deficiências Neurológicas em Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios

A Associação de Apoio às Iniciativas de Auto Promoção (SOLMI) promove nos dias 6 e 7 de Junho, uma acção de formação em Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios, destinada a mães cuidadoras de crianças/jovens com deficiências neurológicas. O objectivo é auxiliar na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiências neurológicas.

De acordo com uma nota, a formação em Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios é promovida no âmbito do Projecto de Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências Neurológicas.

A acção de formação tem como principal objectivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências neurológicas através da realização de acções de promoção da integração e inclusão de crianças e jovens com deficiências neurológicas.

O Projecto de Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências Neurológicas, que decorre até Agosto deste ano, é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Instituto da Cooperação e da Língua, I.P, Camões, e é implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pela SOLMI e pela Federação das Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD).