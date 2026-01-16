​“Cinema na Rua” da CMP chega a Achadinha Pires com exibição do filme “Ong Bak 3”

A iniciativa “Cinema na Rua”, promovida pela Câmara Municipal da Praia (CMP), vai estar presente esta sexta-feira, 16 de Janeiro, no bairro de Achadinha Pires, com a exibição do filme “Ong Bak 3”.

De acordo com um comunicado da CMP, o encontro está marcado para as 18h30, na Placa Desportiva local, e insere-se numa acção do Pelouro da Juventude da CMP, que desde Maio do ano passado tem vindo a levar sessões de cinema às comunidades da capital, com filmes destinados a todas as idades.

Segundo a edilidade, a iniciativa visa resgatar a tradição do convívio comunitário, promover maior dinâmica cultural nos bairros e reforçar os bons hábitos de socialização, da boa conversa e da amizade, através da projecção de filmes em espaços públicos.

Refira-se que o projecto “Cinema na Rua” já percorreu vários bairros da cidade da Praia e continua a realizar-se com periodicidade quinzenal, levando o cinema directamente às ruas da capital. A entrada é livre.