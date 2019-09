​“Queremos tocar em todas as ilhas de Cabo Verde, por isso, continuem a nos convidar” - Richie Campbell

Um dos nomes internacionais mais aguardados pelo público de Santa Maria, Richie Campbell confessa-se apaixonado por Cabo Verde. Visita a ilha do Sal pela segunda vez, a primeira vez foi para um espectáculo beneficente em Espargos, há apenas cinco meses, e já está de regresso, desta vez, para pisar o palco do festival de Santa Maria.

“Nós gostamos imenso de tocar em Cabo Verde, em todas as ilhas. Por isso, continuem a nos convidar porque nós voltamos”.

O artista português é amigo pessoal de artistas como Djodje, Loonny Johnson e Ricky Man, fã da gastronomia e da música tradicional de Cabo Verde e destaca nomes como Cesária Évora, Bulimundo e Zeca de Nha Reinalda entre os seus artistas cabo-vedrdianos favoritos.

Por todos esses motivos, Richie Campbell garante sentir-se em casa em Cabo Verde. “A forma como me recebem aqui e sempre me receberem em Cabo Verde é prova de que a música é universal e apesar de cantar em jamaicano e muitas vezes as pessoas não perceberem as letras, cantam e vibram da mesma maneira. Eu também oiço muito hip hop crioulo, embora não perceba grande parte do que dizem. Desde que a música seja boa e as pessoas sintam a música, a língua é secundária”.

A banda que acompanha Richie Campbell, os 911 Band, é composta por quatro cabo-verdianos e o Expresso das Ilhas conversou em exclusivo com David, que é natural de São Vicente, Bela Vista, onde ainda mora a avó ‘Nha Maria de Sónt’.

“Os 911 Band são uma banda de reggae feita em Portugal. Acompanhamos principalmente o Richie mas também já ficámos com o Antony B e outros”, conta-nos David, que também está a trabalhar no seu projecto a solo.

Além do nosso entrevistado, Vânia e Dodas, da ilha de Santiago e Saly, de Santo Antáo são também cabo-verdianos e integrantes dos 911 Band.