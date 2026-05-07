Cultura

Juventude em Marcha espera "casa cheia" no espectáculo dos 42 anos de fundação em Paris

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,7 mai 2026 11:42

​A companhia teatral Juventude em Marcha já se encontra em Paris, França, onde sobe ao palco este sábado, 09, para a estreia da tragicomédia "Destino Cruel II", assinalando o seu 42.º aniversário.

O actor e líder deste grupo santantonense, Jorge Martins, revelou que a expectativa é de “casa cheia” em Paris, cidade que muito tem contribuído para o sucesso e afirmação deste grupo, que ao longo da sua vida vem “incansavelmente batalhando para a salvaguarda, divulgação e promoção da cultura cabo-verdiana”.

Além da estreia da nova peça, o evento comemorativo contará com um convívio dançante, proporcionando um momento de proximidade e celebração entre os actores e o público parisiense.

Nesta digressão à Europa, Juventude em Marcha já esteve em Itália (Bolonha), onde esta companhia teatral homenageou os trabalhadores, apresentando a peça "O Preto no Branco".

A Juventude em Marcha cancelou o espectáculo em Barreiro, Portugal, no dia 16 de Maio por razões alheias à sua vontade.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Juventude em Marcha Paris

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,7 mai 2026 11:42

Editado porSara Almeida  em  7 mai 2026 12:25

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.