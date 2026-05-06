Edição 1275

Em mais uma semana de campanha eleitoral a manchete da edição desta semana é feita com as entrevistas aos líderes da UCID, PTS e PP.

Do lado da UCID, o seu presidente, João Santos Luís, defende a implementação de políticas públicas focadas na redução das desigualdades sociais, laborais e territoriais e propõe um conjunto de medidas que inclui políticas activas de emprego jovem, reforço da qualidade dos serviços de saúde e educação, revisão da política fiscal para reduzir o custo de vida e melhorias no sector dos transportes, com vista ao desenvolvimento equilibrado do país.

Já para a presidente do PTS, o partido é hoje resultado de uma juventude capaz, que se apresenta num contexto que o país vive como uma alternativa jovem, responsável e preparada para responder aos desafios reais do país, colocando a política de proximidade, colocando no centro da acção a dignidade humana, o trabalho digno, a justiça social e a solidariedade nacional.

Finalmente, o Presidente do Partido Popular (PP), Amândio Barbosa, apresenta a visão do partido assente no futuro, no interesse público e na melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos, defendendo propostas centradas no reforço da saúde, no acesso à habitação, na segurança pública e na mobilidade interna no país.

Destaque igualmente para a situação do navio MV Hondius.

O Ministério da Saúde garantiu esta terça-feira que não existe, até ao momento, qualquer risco sanitário para a população cabo-verdiana relacionado com a situação registada a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, ancorado ao largo do Porto da Praia.

Na capa desta edição damos igualmente destaque à chegada do novo Bispo da Diocese de Santiago.

Dom Teodoro Mendes Tavares tomou posse este domingo, 3, no Estádio Nacional numa das maiores celebrações católicas de que há memória. Fiéis e convidados encheram o Estádio Nacional para dar as boas-vindas ao novo bispo, um filho da casa que partiu como missionário e regressa como pastor. O evento, a que se seguiu a missa de entrada solene, assinala o início de uma nova etapa na Igreja em Cabo Verde e um momento de renovada esperança.

Relevo, igualmente, para a missão médica vinda dos Estados Unidos da América que realizou mais de uma centena de cirurgias em todo o país.

A missão médica de 10 dias da Associação dos Médicos Cabo-verdianos dos Estados Unidos (CVAMS), realizada entre 21 e 30 de Abril, terminou com um saldo positivo, marcado por mais de uma centena de cirurgias especializadas, rastreio cardíaco a mais de mil crianças, acções de formação clínica e a doação de equipamentos avaliados em mais de um milhão de dólares.

Na reportagem desta semana visitamos o emblemático mercado de Sucupira.

Aos domingos, a Avenida Cidade de Lisboa, na Cidade da Praia, enche-se de gente à procura de peças diferentes. Na “Butique Mo na Txom”, revirar, escolher e negociar exige tempo e olho atento. A maioria dos produtos é proveniente dos Estados Unidos, onde se encontram marcas variadas e preços acessíveis a diferentes bolsos.

A ler ainda, integrado na secção de Cultura, o artigo de opinião ‘Cabo Verde nos 500 anos de Camões’ de Manuel Brito-Semedo.

A não perder, esta semana, o livro que faz a compilação de Editoriais de 2025 e também os primeiros três fascículos da edição comentada e ilustrada d’Os Lusiadas.