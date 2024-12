​Teófilo Chantre lança novo álbum “Emocionalmente”

O cantor e compositor cabo-verdiano Teófilo Chantre acaba de lançar o seu mais novo álbum intitulado “Emocionalmente”. Trata-se do 8º álbum do cantor que já nos habituou com músicas suaves, que muito refletem a vivência de Cabo Verde.

Numa nota da produtora Harmonia, Teófilo Chantre explica como se deu a escolha destas melodias que compõem este álbum, que conta com 14 faixas musicais. “Ao seleccionar estas canções, fiz uma escolha baseada no coração, na vibração, no elo mais importante da minha vida. A vibração, a ligação mais próxima com as minhas memórias de infância, com a minha terra natal”, conta.



Conforme a Harmonia, desde 2011 que Teófilo Chantre não lançava nada em nome próprio, mas isso não significava que este não tinha guardado trabalhos inéditos como é o caso de “Emocionalmente”. De realçar que o cantor e compositor cabo-verdiano nasceu em São Nicolau. Quando tinha um ano a sua família se mudou para São Vicente. Partiu para França aos 14 anos e aos 17 anos começou a aventurar-se na música. Foi em 1991 que o produtor José da Silva escolheu três músicas de Teófilo para o álbum “Miss Perfumado” da cantora Cesária Évora. Já em 1993, o cantor passa a editar discos com o próprio nome.

